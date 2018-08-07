Як не страждати від спеки в авто влітку

Якщо у вашому автомобілі немає кондиціонера, врятуватися від задушливого повітря влітку допоможуть прості, але не менш ефективні способи.

Про це пише Сaronit.

Перший спосіб охолодитися в авто влітку – вентилятор на батарейках.

Для цього достатньо увімкнути прилад під час спеки, залишивши автомобіль на якийсь час.

Вентилятор буде ганяти повітря по салону, не даючи йому можливості нагрітися.

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Ще одним простим способом є метод вікна-двері.

Для цього достатньо відчинити вікна, а потім різко відчинити й зачинити двері з протилежного боку 5-6 разів.

Приміром, якщо відчинене вікно зі сторони водія, то варто рухати дверима праворуч.

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Фото: Pixabay