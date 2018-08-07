Як не страждати від спеки в авто влітку

Якщо у вашому автомобілі немає кондиціонера, врятуватися від задушливого повітря влітку допоможуть прості, але не менш ефективні способи.
Про це пише Сaronit.
Перший спосіб охолодитися в авто влітку – вентилятор на батарейках.
Для цього достатньо увімкнути прилад під час спеки, залишивши автомобіль на якийсь час.
Вентилятор буде ганяти повітря по салону, не даючи йому можливості нагрітися.
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Ще одним простим способом є метод вікна-двері.
Для цього достатньо відчинити вікна, а потім різко відчинити й зачинити двері з протилежного боку 5-6 разів.
Приміром, якщо відчинене вікно зі сторони водія, то варто рухати дверима праворуч.
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Фото: Pixabay