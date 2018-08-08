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Ціни на бензин в Україні зростуть: коли і на скільки

В Україні до кінця 2018 ціни на бензин виростуть на 5%.

– Ціни на бензин ростуть через подорожчання нафтопродуктів і зростання курсу долара. Якщо гривня продовжить девальвувати, то ціни на бензин продовжать рости. Зокрема до кінця 2018 року ціни на бензин виростуть на 5%, – заявив економіст Олександр Охрименко, передає ГолосUA.

Він уточнив, що поки проїзд в маршрутках дорожчати не буде. Але до зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання.

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– Тарифи в цьому році на проїзд в маршрутках вже піднімали. Його як правило підвищують раз на рік. До зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання проїзду в маршрутках, – підкреслив економіст.

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Фото: dreamstime.

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