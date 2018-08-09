Біля зупинок, аеропортів і метро: в Україні можуть з’явитися нові парковки

В Україні незабаром можуть з’явитися перехоплюючі автостоянки на в’їзді у центральні райони великих міст для їх розвантаження.

З такою ініціативою виступило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

– Це буде сприяти скороченню заторів на дорогах, підвищенню екологічного стану міст, налагодженню транспортного руху у центральних районах міст, – пояснив Парцхаладзе.

За його словами, перехоплюючі парковки будуть розташовуватися поблизу залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метрополітену, зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту, розташованого на під’їзді до центральної частини міста. Таким чином, власники авто будуть мати можливість залишити свій автомобіль на парковці і пересісти на громадський транспорт.

– При проектуванні пропонуємо визначати місткість таких автостоянок з урахуванням: до 50% машиномісць – для зберігання авто протягом всього дня і до 25% машиномісць – на кілька годин, – додав заступник міністра.

За його даними, відповідні зміни міністерство пропонує внести до державних будівельних норм Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів.

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Нагадаємо, що з вересня цього року в Україні почне діяти закон про парковки. Факти ICTV розбирались, чи зможе вплинути це на вирішення проблеми.