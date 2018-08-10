На гіроскутері по зустрічній – нові екстремальні тренди

Екстремали на скейтах, гіроскутерах та самокатах все частіше почали виїзджати на дороги та маневрувати серед авто. Чим це може закінчитися, як їздити та не наражатися на небезпеку – у матеріалі Фактів ICTV.

На українських дорогах і не тільки з’явився новий тренд серед екстремалів. Хлопці маневрують по проїжджій частині на високих швидкостях без захисту. Особливо популярне це явище у спальних районах, околицях міста та приватних секторах.

Засновник і головний редактор сайту dtp.kiev.ua Владислав Антонов зазначає, що дійсно на дорогах загального користування почали з’являтися люди на гіроскутерах без будь-якого захисту.

– Я рекомендую їм одягати, як мінімум хороший шолом, який коштуватиме близько 600-700 грн. У кращому випадку варто користуватися наколінниками, налокітниками та печатками, це хоч якось зможе захистити при падінні, – зазначає Владислав Антонов.

Аби добряче гепнутися з такого виду транспорту ДТП не потрібне. Самокати, гіроскутери, скейти та подібні гаджети їдуть за рахунок того, як добре ви вмієте тримати рівновагу. Тобто у випадку, якщо у вас раптом ногу зведе судома, ви можете впасти посеред дороги. А ви точно впевнені, що авто за вами встигне вчасно загальмувати?

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Інший варіант їздити по пішохідній зоні, але тут виникає інша проблема. На тротуарах часто буває велике скупчення людей, що пройти важко, не кажучи уже проїхати на чомусь. У такому випадку є шанс когось травмувати.

Дилема у тому в українських правилах дорожнього руху ці транспортні засоби ніяк не помічені. Їх на папері буквально не існує, тобто ні обов’язків, ні прав вони не мають.

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– Все таки краще не виїжджати на дороги загального користування, де їздять автомобілі. Ну, якщо вже виїхали, то одягайте захист, який хоча б зможе знизити вірогідність травм, – підкреслює головний редактор сайту dtp.kiev.ua.

Раніше Факти ICTV писали про невтішну статистику смертності на дорогах і про те, як потрібно міняти систему контролю.

Фото: dreamstime