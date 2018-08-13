Скільки українці купили дизельних авто в Німеччині

За останній рік українці купили 15,7 тис. німецьких авто.

Німеччина експортує вживані дизельні авто рекордними темпами на тлі зростання занепокоєнь внутрішнього покупця можливими заборонами в містах через погіршення якості повітря. Не останню роль зіграв і скандал навколо Volkswagen і фальшивих результатів екологічних тестів, пише Bloomberg.

Ці фактори допомогли пожвавити експорт вживаних дизельних автомобілів на рекордні 20% на минулий рік. Італія і Австрія були найбільшими покупцями таких машин, в той час як продажі в Хорватію і Україну подвоїлися.

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Іноземні покупці отримують вигоду від обвалу цін на дизельні авто. Всього за рік Німеччина експортувала 239,5 тисяч машин. Італія і Австрія відхопили найбільше, купивши кожен більше 20 тисяч авто. У Францію поїхали 16,7 тисяч вживаних німецьких дизелів, а в Україну – на тисячу менше.

Раніше Факти ICTV писали, що з початку року українці придбали 2 490 електромобілів, що на 64% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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