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Посилення спеки: у Києві обмежили в’їзд фур

У Києві через спеку обмежили рух вантажного транспорту.

Фура

Про це попереджає водіїв Київавтодор.

– У зв’язку з підвищенням температури повітря вище +28 ºС вводиться обмеження руху по вулично-дорожній мережі міста Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн, – йдеться у повідомленні.

Обмеження діють з 10.00 до 22.00.

Читайте: Як надати допомогу при тепловому та сонячному ударі (ІНФОГРАФІКА)

До речі, на 14 серпня синоптики обіцяли у Києві спеку до +32°.

Фото: Укравтодор

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