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“Молодіжний” кросовер Haval F7 показали на живих фото

У мережі з’явилося живе фото нового “молодіжного” кросовера Haval F7, прем’єра якого відбудеться восени.

Раніше Haval F7 був помічений на дорожніх випробуваннях у камуфляжі, тепер китайське видання Bitauto показало нові фотографії, які зображують новий кросовер з неприкритим кузовом.

Новинка належить до F-серії, яка адресована молодим покупцям. Автомобіль являє собою динамічний кросовер зі спортивним дизайном. Представлять новинку восени, а купити Haval F7 у Китаї можна буде в кінці поточного року, пише Автоцентр.

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Очікується, що новий кросовер оснащуватимуть бензиновими чотирициліндровими турбодвигунами на 1,5 і 2,0 літра потужністю 169 к.с. і 197 к.с. відповідно. Передбачається, що агрегатувати обидва двигуни будуть із семиступінчастою роботизованою КПП.

Нагадаємо, шведський стартап Uniti випустив свій перший електромобіль – сітікар One.

Фото: bitauto.com

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