Єдиний у світі Ferrari 512S Modulo виїхав на дороги

Власник компанії Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Глікенхаус повністю відновив прототип Ferrari 512S Modulo і навіть здійснив на ньому першу поїздку.

Представлений у 1970 році на автосалоні в Женеві, концепт-кар Ferrari 512S Modulo існує в єдиному екземплярі й спочатку міг пересуватися тільки вперед-назад, так як не мав рульового управління. Відео з заїздом опубліковано в Twitter Глікенхауса.

Ferrari 512S Modulo Pininfarina first drive. History being made… pic.twitter.com/qgrfNIL0Z8 — Jim Glickenhaus (@JimGlickenhaus) 14 августа 2018 г.

Ferrari 512S Modulo став першим самостійним проектом молодого дизайнера Паоло Мартіна, який у той час працював у Pininfarina, пише Motor.ru.

Незвичайний суперкар з клиноподібним кузовом побудували на шасі гоночної машини з однойменною назвою і оснастили встановленим перед задньою віссю п’ятилітровим двигуном V12.

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Віддача гоночного мотора становила 560 кінських сил, що дозволяло прототипу розганятися до 60 миль на годину (96 кілометрів на годину) за 3,1 секунди. Максимальна швидкість Ferrari 512S Modulo становила 350 кілометрів на годину.

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