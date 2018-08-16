PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Євробляхи повинні вилучати за порушення ПДР - експерт/

Євробляхи повинні вилучати за порушення ПДР – експерт

Координатор проекту Стоп корупція закликає владу дозволити евакуацію євроблях.

В Україні за порушення правил дорожнього руху у водіїв авто на єврономерах потрібно вилучати машину на штрафмайданчик.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив голова громадської організації Стоп корупції Роман Бочкала. За його словами, питання єврономерів давно вже перейшло у політичну площину, тому його потрібно швидше вирішити в правовому полі.

– Хто порушує ПДР, потрапляє у базу поліції. Якщо ти не сплатив штраф, то за першої ж зупинки авто вилучають правоохоронці на майданчик. Чому цього не відбувається з машинами на єврономерах? Якщо вони заїжджають тимчасово за документами, але не виїжджають за межі країни, чому ці машини не вилучають? Їм роблять попередження, складають протоколи, але сама машина залишається у власника, – задається питанням громадський діяч.

Проте Бочкала вважає, що нинішні мита на ввезення авто є занадто великими.

Читайте: Закон про євробляхи: активісти висунули нові умови

– Якщо ти ввозиш машину преміум-класу, то мито повинно бути високим. Якщо авто бюджетне, то дійсно потрібно переглянути підхід і знизити податок. У даному випадку автомобіль не розкіш, а засіб пересування, – пояснив позицію глава організації.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Закон про євробляхи: активісти висунули нові умови
Авто
Авто на єврономерах: Рада затвердила нові штрафи
Мітинг під ВР: рух у центрі Києва заблоковано
Мітинг під Радою: рух у центрі Києва заблокували євробляхери
Нововведення щодо євроблях: за що можуть оштрафувати і вилучити авто
Євробляхи в Україні: розкрито нову схему ввезення авто
Євробляхи в Україні: хто вирішить питання і які терміни
Як їздити на авто з іноземною реєстрацією в Україні – 2 схеми
Реєстрація євроблях: скільки доведеться заплатити
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка