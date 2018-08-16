Євробляхи повинні вилучати за порушення ПДР – експерт

Координатор проекту Стоп корупція закликає владу дозволити евакуацію євроблях.

В Україні за порушення правил дорожнього руху у водіїв авто на єврономерах потрібно вилучати машину на штрафмайданчик.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив голова громадської організації Стоп корупції Роман Бочкала. За його словами, питання єврономерів давно вже перейшло у політичну площину, тому його потрібно швидше вирішити в правовому полі.

– Хто порушує ПДР, потрапляє у базу поліції. Якщо ти не сплатив штраф, то за першої ж зупинки авто вилучають правоохоронці на майданчик. Чому цього не відбувається з машинами на єврономерах? Якщо вони заїжджають тимчасово за документами, але не виїжджають за межі країни, чому ці машини не вилучають? Їм роблять попередження, складають протоколи, але сама машина залишається у власника, – задається питанням громадський діяч.

Проте Бочкала вважає, що нинішні мита на ввезення авто є занадто великими.

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– Якщо ти ввозиш машину преміум-класу, то мито повинно бути високим. Якщо авто бюджетне, то дійсно потрібно переглянути підхід і знизити податок. У даному випадку автомобіль не розкіш, а засіб пересування, – пояснив позицію глава організації.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.