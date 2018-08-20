АЗС підняли ціни на бензин і дизпаливо

За вихідні ціни бензину та дизпалива у мережах АЗС ОККО і WOG подорожчали на 50 коп./л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, пише enkorr.

Бензин марки А-92 на станціях WOG подорожчав до 31,45 грн/л, А-95 – до 32,45 грн/л, А-95+ – до 33,45 грн/л. Ціна на ДТ на WOG зросла до 29,95 грн/л.

У мережі ОККО ціна бензину А-92 зросла до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,49 грн/л, А-95 + – до 33,49 грн/л, дизельне паливо – до 29,99 грн/л.

БРСМ-Нафта підвищили ціни на деякі види палива на 3-5 коп./л, а мережа UPG – на 30 коп./л.

Читайте: Купівля авто: що потрібно знати та як заощадити

Попередня хвиля підвищення роздрібних ціни бензину і ДТ почалася 1 серпня. Тоді ОККО і WOG підвищили вартість палива на 50 коп./л.

До слова, експерти прогнозують зростання цін на бензин до кінця 2018 року на 5%.