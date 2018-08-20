PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / АЗС підняли ціни на бензин і дизпаливо/

АЗС підняли ціни на бензин і дизпаливо

За вихідні ціни бензину та дизпалива у мережах АЗС ОККО і WOG подорожчали на 50 коп./л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, пише enkorr.

Бензин марки А-92 на станціях WOG подорожчав до 31,45 грн/л, А-95 – до 32,45 грн/л, А-95+ – до 33,45 грн/л. Ціна на ДТ на WOG зросла до 29,95 грн/л.

У мережі ОККО ціна бензину А-92 зросла до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,49 грн/л, А-95 + – до 33,49 грн/л, дизельне паливо – до 29,99 грн/л.

БРСМ-Нафта підвищили ціни на деякі види палива на 3-5 коп./л, а мережа UPG – на 30 коп./л.

Читайте: Купівля авто: що потрібно знати та як заощадити

Попередня хвиля підвищення роздрібних ціни бензину і ДТ почалася 1 серпня. Тоді ОККО і WOG підвищили вартість палива на 50 коп./л.

До слова, експерти прогнозують зростання цін на бензин до кінця 2018 року на 5%.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка