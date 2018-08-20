Маск випустить бюджетну Tesla за $25 тисяч

Ілон Маск заявив, що автомобілі Tesla дешевшатимуть зі збільшенням виробництва і попиту.

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що Tesla може створити автомобіль вартістю 25 тисяч доларів приблизно через три роки, тобто до 2021 року, якщо “дуже старанно працювати”.

Про це пише видання Engadget.

– Це не було схоже на обіцянку випустити конкретну модель (Model 3. – Ред.) у даній ціновій категорії, швидше бачення Маском майбутнього транспортного засобу компанії з огляду на технічні досягнення та ефект масштабу, – зазначає видання.

Маск порівняв розвиток електрокарів з прогресом мобільних телефонів – від незграбного першого апарату до сучасних смартфонів знадобилося безліч ітерацій, а щоб знизити вартість, потрібно збільшення виробництва і попит.

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– Ось чому ви поки що не можете купити Model 3 за 35 тисяч доларів – обсяги виробництва все ще недостатньо великі, щоб Tesla могла заробляти на кожному своєму автомобілі за такою ціною, – пояснив Маск.

Нагадаємо, після твіту глави Tesla Ілона Маска, акції компанії виросли на 7%.