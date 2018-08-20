Мотоцикл з Європи: де купити та як пригнати в Україну (ІНСТРУКЦІЯ)

Купівля мотоцикла в Європі обійдеться набагато дешевше, ніж, наприклад, купівля легкового автомобіля.

Пригнати мотоцикл з Європи легше і дешевше, ніж автомобіль хоча б через відсутність вимог щодо еконорм Євро і збору до Пенсійного фонду за першу реєстрацію.

Найскладніший варіант пригнати мотоцикл з Європи – це поїхати за кордон, щоб самостійно оглянути транспортний засіб і привезти його до України. Легше, звичайно, звернутися до професіоналів, які доставлять транспортний засіб мало не до вас у гараж.

Визначаємося з мотоциклом

Найкращий спосіб знайти хороший мотоцикл – це скористатися європейськими інтернет-сайтами. Якщо ви шукаєте недорогий мотоцикл, то варіанти можна знайти в Польщі.

Сьогодні є величезна кількість сайтів, де можна підібрати собі “залізного коня”. Ось декілька з них:

otomoto

olx

moto.gratka

З пошуком мотоцикла у Німеччині проблем також не буде, варто лише зайти на сайт mobile.de.

! Найважливіше, що потрібно запитати у продавця – це реальний рік випуску, країну ввезення і які документи є на мотоцикл.

Вираховуємо вартість розмитнення

Для обчислення вартості розмитнення можна скористатися калькулятором розмитнення, але ви можете отримати цифри далекі від реальних, навіть якщо введете в таблиці усі дані. Щоб гарантовано прорахувати усі витрати, краще звернутися до професіонала.

! Пам’ятайте, вирахувати вартість розмитнення необхідно заздалегідь, адже це потрібно для того, щоб ви знали скільки потрібно перерахувати податків за ПД (документ фінансової гарантії). Оформляється він до заїзду в Україну.

Читайте: Купівля авто: що потрібно знати та як заощадити

Розмитнюємо авто

Отже, ви вже знаєте суму податків. Наступним кроком буде відправити митному брокеру в Україну документи та квитанцію про сплату податків. Юрист оформить вам декларацію. Номер ПД, який потрапляє в базу митниці, стане вашим пропуском додому. Далі ваша точка напрямку – митний термінал за місцем своєї прописки.

Які документи потрібні для розмитнення мотоцикла

Технічний паспорт;

Купча (договір купівлі – продажу);

Паспорт український;

Ідентифікаційний код;

Договір з митним брокером;

ПД (оформить митний брокер);

Митна декларація (оформить митний брокер);

Сертифікат відповідності (якщо немає позначки про екологічну норму ЄВРО 5);

Сертифікат Євро 1. Даний документ не обов’язковий, але якщо у Вас не дешевий мотоцикл, то краще оформити сертифікат походження. Він дасть вам невелику додаткову пільгу на мито.

Приклад купівлі мотоцикла за кордоном: 7 етапів

Обираємо мотоцикл;

Виїжджаємо за кордон (самостійно, з експертом або довіряємо виїзд експерту);

Оглядаємо мотоцикл;

Відправляємо брокеру в Україні документи (для оформлення декларації (ПД) і оплати податків за авто);

Перетинаємо кордон;

Розмитнюємо (в пункті митного оформлення за місцем реєстрації необхідно зробити всі документи);

Ставимо мотоцикл на облік у сервісному центрі МВС за місцем реєстрації.

До слова, раніше ми писали про те, як і де купити автомобіль в Європі.