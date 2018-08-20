У Києві помітили Бетмобіль – машину героя американських кінофільмів і коміксів Бетмена.
Авто на платформі навантажувача сфотографували на проспекті Бажана.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
– До Києва приїхав Бетмен на бетмобілі: пильнуватиме порядок, – йдеться у повідомленні.
У соціальних мережах також припустили, що фантастичний персонаж не так припаркувався:
– Бетмобіль евакуювали за порушення правил паркування. Загребли за парковку на переході.
Напевно, не так припаркувався. У Києві евакуатор забрав машину Бетмена / 2 фотографии
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До речі, раніше у Києві в одному з районів помітили незвичайний транспорт, припаркований на узбіччі. Він схожий на машину з пекельного майбутнього.
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