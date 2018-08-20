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Напевно, не так припаркувався. У Києві евакуатор забрав машину Бетмена

У Києві помітили Бетмобіль – машину героя американських кінофільмів і коміксів Бетмена.

Авто на платформі навантажувача сфотографували на проспекті Бажана.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

– До Києва приїхав Бетмен на бетмобілі: пильнуватиме порядок, – йдеться у повідомленні.

У соціальних мережах також припустили, що фантастичний персонаж не так припаркувався:

– Бетмобіль евакуювали за порушення правил паркування. Загребли за парковку на переході.

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Напевно, не так припаркувався. У Києві евакуатор забрав машину Бетмена / 2 фотографии

Читайте: Переплутала педалі, в’їхала у вітрину. На що здатні богині парковки (ГОЛОСУВАННЯ)

До речі, раніше у Києві в одному з районів помітили незвичайний транспорт, припаркований на узбіччі. Він схожий на машину з пекельного майбутнього.

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