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Встали на чуже місце: у Києві пошкодили авто через паркування

У Дарницькому районі Києва родині приїжджих з іншого міста проколи колеса авто за те, що ті припаркувалися “на чужому місці”.

Інцидент стався у дворі житлового будинку на проспекті Соборності, 1Б.

За словами постраждалих, вони залишили там свою машину всього на одну ніч, а на ранок знайшли її вже пошкоджену. Про це повідомили у  групі Київ Оперативний в Facebook.

– Мститися не стали, хоч стриматися було складно. Втратили 2,5 години під дощем і гроші на покупку компресора і шиномонтажу. Вранці один чоловік сказав, що ми встали на чуже місце, хоча вільних місць було ще на десяток автомобілів, – розповіли потерпілі.

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Факти ICTV розбирались, чи зможе вплинути закон про парковку на вирішення проблеми.

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