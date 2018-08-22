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Факти / Lifestyle / Авто / У Білорусі розпочали збірку електрокарів Zotye E200 за $17 тис./

У Білорусі розпочали збірку електрокарів Zotye E200 за $17 тис.

На заводі Юнисон, розташованому в селищі Обчак (за 10 км від Мінська), запущено великовузлове складання електромобілів.

Zotye E200 – двомісний сітікар, який за компоновкою нагадує Smart. Привід електрокара – на задніх колесах, яким надає руху 82-сильний електромотор. Живить автомобіль літій-іонна батарея ємністю 24 кВтг, яка заряджається від побутової розетки за 8 годин, а за допомогою експрес-зарядки заповнити заряд до 80% можна всього за півгодини. Заявлений запас ходу – 220 км, пише Autogeak.

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Найближчим часом буде налагоджено збірку ще одного електромобіля – ним стане седан Zotye Z500EV із запасом ходу 250 км. Обидва електрокари збиратимуть з китайських комплектуючих. До кінця року планується виробити 300 електромобілів.

Поки ціну на новинку не оголошено (ще не сформована до кінця). Очікується, що купити Zotye E200 у Білорусі можна буде приблизно за 17 тисяч доларів, а Z500EV – за приблизно 22 тисячі доларів.

Нагадаємо, ми публікували рейтинг електромобілів, на яких українці найчастіше зупиняли свій вибір.

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