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Бензин різко здорожчає: коли і на скільки

Після літнього затишшя в Україні знову почали зростати ціни на бензин. Експерти вважають, що до зими вартість палива виросте на 1-1,5 грн за умови відсутності різких коливань цін на нафту. Здорожчання буде помітно вже в вересні-жовтні.

Ціни на бензин в Україні за останній місяць зросли приблизно на 40 коп.

Однак експерти впевнені, що це не межа. Вже влітку середня вартість літра А-95 може скласти близько 31 грн.

Через здорожчання нафти і девальвації гривні уникнути зростання цін на бензин на українських заправках буде складно.

У кінці літа традиційно девальвує гривня, а слідом ростуть і ціни на заправках.

Як пояснює Обозревателю екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, старий запас палива закінчується приблизно за два тижні. Тобто після того, як здешевшала гривня, вже через два тижні повинен здорожчати бензин.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що до зими бензин знову здорожчає на 1-1,5 грн за умови відсутності різких коливань цін на нафту. Здорожчання буде помітно вже у вересні-жовтні.

– Хоча давайте не будемо виключати політичні чинники, адміністративний вплив – це не найкращий ринковий ресурс, але його можуть використовувати, – уточнив він.

Однак це не означає, що ціни однаково виростуть на всіх АЗС. З огляду на те, що структура доходів і витрат в різних мережах відрізняється, ціни повинні зростати нерівномірно.

До слова, якщо у вас є борги, вам можуть заборонити продавати авто.

Нагадаємо, за вихідні ціни бензину та дизпалива в мережах АЗС ОККО і WOG подорожчали на 50 коп./л.

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