Боржникам в Україні заборонили продавати авто

Бажаючі продати автомобіль отримають у сервісному центрі МВС позначку про наявність боргів.

Кабінет міністрів заборонив перереєстрацію та зняття з обліку транспортного засобу в разі наявності відомостей про його власника в Єдиному реєстрі боржників.

Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 22 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

Кабмін вніс відповідні зміни до Порядку держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин на шасі автомобілів, мотоциклів, причепів та напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів, мопедів.

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Згідно з документом, зокрема, в ході держреєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку ТЗ уповноважені особи сервісного центру МВС перевірятимуть відомості про його власника в реєстрі боржників і робити відповідну позначку на заяві власника авто.

Як відомо, до Єдиного реєстру боржників вноситься інформація про осіб, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів більше трьох місяців, зокрема, аліментів, сплата яких здійснюється у межах виконавчого провадження.

Нагадаємо, в Україні пропонують вилучати авто з єврономерами за порушення правил дорожнього руху.