Компанія Hyundai представила оновлений седан Elantra. Незважаючи на те, що це звичайний рестайлінг, виглядає модель по-новому.

Що оновилося в Hyundai Elantra 2019:

нові капот, решітка, передні і задні фари, 16- і 17-дюймові колісні диски;

комплектації моделі Limited і Sport обзавелися світлодіодними фарами;

у салоні Hyundai Elantra 2019 інше кермо, змінені дефлектори обдування, переглянутий приладовий щиток і оновлений блок управління кліматом;

у базі машина пропонується з 7-дюймовим екраном мультимедіа, а за доплату передбачений дисплей на 8-дюймів;

у комплектації SEL оновлені системи безпеки. Серед них – система попередження про лобовому зіткненні і попередження про виїзд зі смуги руху. У топової версії найбільша кількість систем безпеки.

Лінійка двигунів авто залишилася колишньою – це 2-х літровий двигун потужністю в 147 к.с. і 1,4 л мотор з турбонаддувом потужністю 128 к.с.

Перед нами фото Hyundai Elantra 2019 американської специфікації (у Штатах пройшла прем’єра четирехдверка), проте відомо, що глобальна модель виглядатиме точно так само, пише Автоцентр.











Новий Hyundai Elantra 2019: новинки свіжої моделі / 6 фотографий

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