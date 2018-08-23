Новий Hyundai Elantra 2019: новинки свіжої моделі

Компанія Hyundai представила оновлений седан Elantra. Незважаючи на те, що це звичайний рестайлінг, виглядає модель по-новому.
Що оновилося в Hyundai Elantra 2019:
- нові капот, решітка, передні і задні фари, 16- і 17-дюймові колісні диски;
- комплектації моделі Limited і Sport обзавелися світлодіодними фарами;
- у салоні Hyundai Elantra 2019 інше кермо, змінені дефлектори обдування, переглянутий приладовий щиток і оновлений блок управління кліматом;
- у базі машина пропонується з 7-дюймовим екраном мультимедіа, а за доплату передбачений дисплей на 8-дюймів;
- у комплектації SEL оновлені системи безпеки. Серед них – система попередження про лобовому зіткненні і попередження про виїзд зі смуги руху. У топової версії найбільша кількість систем безпеки.
Лінійка двигунів авто залишилася колишньою – це 2-х літровий двигун потужністю в 147 к.с. і 1,4 л мотор з турбонаддувом потужністю 128 к.с.
Перед нами фото Hyundai Elantra 2019 американської специфікації (у Штатах пройшла прем’єра четирехдверка), проте відомо, що глобальна модель виглядатиме точно так само, пише Автоцентр.
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Нагадаємо, як виглядає оновлений інтер’єр електрокарів Tesla.