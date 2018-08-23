Тест-драйв Suzuki SX4: простота – запорука успіху

На тест-драйві у Фактів ICTV побував компактний кросовер Suzuki SX4 другого покоління, який оновився в 2016 році.

В Україні ця модель доступна на вибір з двома варіантами двигунів – атмосферний об’ємом 1,6 л (117 к.с. / 86 кВт) і турбований об’ємом 1,4 л (140 к.с. / 103 кВт).

Атмосферний двигун пропонується з 5-ступінчастою механікою або 6-ступінчастим автоматом, а турбований виключно з 6-ступінчастою АКПП.

Атмосферний двигун пропонується в “компанії” з переднім або повним приводом, а ось турбований двигун доступний тільки з повним приводом – 4WD ALLGRIP.

Базова версія Suzuki SX4 (GL) з 1,6 л двигуном, 5-МКПП і переднім приводом обійдеться приблизно $ 1 8, 7 тис.

Максимальна версія Suzuki SX4 (GLX) з турбованим двигуном 1,4 л, 6-АКПП і повним приводом обійдеться приблизно $ 2 7,3 тис.

Дизайн

Рестайлінг Suzuki SX4 торкнувся в основному зовнішнього вигляду, а саме його передній частині. У оновленого Suzuki SX4 змінена решітка радіатора і оптика. Також зміни торкнулися бампера та капоту.

У топовій комплектації фари головного світла і ходові вогні світлодіодні.

Що стосується задньої частини автомобіля, то зміни торкнулися лише ліхтарів.

В цілому, оновлений Suzuki SX4 став більш виразним. Начебто все просто, нічого незвичайного, але виглядає привабливо.

Салон

Інтер’єр досить простий, навіть в максимальній комплектації. Салон тканинний, а зі шкіри виконана тільки оббивка керма.

Регулювання керма і сидінь механічні, навіть в топових версіях.

Насправді, розкішшю і дорогими матеріалами в Suzuki SX4 і не пахне, але японці і не замахувались на преміум.

Так, матеріали прості, але наприклад, є безключевий доступ в автомобіль і пуск двигуна кнопкою.

Крісло водія зручне, хоч і з механічними важелями, але оптимальне положення підібрати можна.

На кермо винесено управління телефоном, мультимедійною системою і круїз-контролем. Під кермом знаходяться пелюстки перемикання передач.

Всі кнопки і елементи управління в Suzuki SX4 читабельні та ергономічні, ось буквально за день все запам’ятовується і далі все натискаєш, не відводячи очей від дороги.

Панель приладів дуже проста і зрозуміла, заплутатися важко.

Під правою рукою є підлокітник з поздовжнім регулюванням.

По центру торпедо знаходиться мультимедійний сенсорний екран діагоналлю 7 “, куди виводиться камера заднього виду і мультимедіа. З меню системи доведеться повозиться, щоб звикнути.

Начебто нічого складного, але якось все заплутано на перший погляд. Якість картинки, як на мене, могла бути кращою. Не скажу, що графіка на рівні тетрису, але на сьогоднішній день вже хочеться більшого.

Трохи нижче, під екраном розташований блок управління двозональним клімат-контролем. Тут все просто і зручно.

Є два підстаканники спереду, а ось ніша для телефонів досить скромних розмірів. Любителям великих смартфонів доведеться пристосовуватися. 🙂

Для підключення смартфонів/флешок є USB роз’єм, а також є AUX, через котрий можна відтворювати музику з носіїв. Крім цього, мультимедійна система підтримує Apple CarPlay і MirrorLink.

Аудіосистема не здивувала якимось преміальним звучанням, та й чи треба воно в Suzuki SX4? 🙂

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Матеріали салону прості, місцями бюджетні і цей факт японці навіть не намагалися якось приховати. Бюджетно виглядає, але на ділі практично та довговічно. Загалом, любителям критикувати жорсткий пластик і дешеві матеріали тут буде, про що поговорити.

Другий ряд сидінь просторий, місця для ніг і голови достатньо. Є підлокітник з підстаканниками. Позаду також все просто, немає нічого зайвого, але ось спинки заднього ряду регулюється по куту нахилу.

Багажник просторий, його об’єм становить 430 л, а склавши спинки заднього ряду сидінь виходить цілих 1 269 л. Сидіння, до слова, складаються в співвідношенні 60/40.

Під фальшпідлогою у Suzuki SX4 знаходиться докатка та інструмент.

У місті та передмісті



Під капотом тестового кросовера Suzuki SX4 турбований бензиновий двигун Boosterjet об’ємом всього 1,4 л, який видає потужність 140 к.с. і максимальний крутний момент 220 Нм (при 1500 – 4000 тис.об.хв.).

Запасу потужності вистачає, для гостроти відчуттів є режим спорт і підрульові пелюстки перемикання передач. 6-АКПП працює злагоджено з двигуном, ніяких ривків чи чогось подібного. Перемикання передач прогнозовані та своєчасні.

Є той же нюанс, що і в Vitara S – логіка переміщення важеля КПП. Всі положення важеля знаходяться на одній прямій лінії, і я так і не зміг навчиться інтуїтивно переміщати селектор з положення “P” в положення “D”, а замість цього постійно включав ручний режим “М”. 🙂

Підвіска комфортна, ніяких зауважень за час тест-драйву у мене до неї не виникло.

Спереду встановлюється McPherson зі стійкою і пружиною, а позаду торсіонна балка з пружиною, все точно, як і у Vitara S.

Рульовому управлінню, як на мене, трохи не вистачає інформативності. Також Suzuki SX4 не дуже любить колії, яких на наших дорогах вдосталь.

До шумоізоляції зауважень не виникало, на швидкостях до 120-130 км/год в автомобілі комфортно.

Габарити в міському режимі відмінно читаються, ніяких проблем під час паркування і роз’їздів з іншими автомобілями в вузьких двориках, у мене не виникало. До речі, порадувала камера заднього виду, а саме, вдале місце її розташування і кут огляду.

Габаритні розміри:

Довжина 4 300 мм

Ширина 1 78 5 мм

Висота 1 585 мм

Колісна база 2 600 мм

Кліренс 180 мм

Витрати палива в місті у мене склали 8,2 л на 100 км. З огляду на те, що це повнопривідний кросовер, то досить хороший результат.

До речі, про повний привід, а він тут називається 4WD ALLGRIP.

4WD ALLGRIP, як і в Vitara S, передбачає кілька режимів: Auto, Sport, Snow і Lock.

Auto – в основному передньопривідний режим з автоматичним перерозподілом крутного моменту на задню вісь.

Sport – динамічний повнопривідний режим, в якому змінюючи налаштування системи EPS, автомобіль дає більше відчуття драйву під час водіння.

Snow – повнопривідний режим для руху в складних погодних умовах і поза асфальтом.

Lock – оптимізує перерозподіл крутного моменту між осями, підлаштовує роботу ESP і дозволяє вибратися з “пасток” бездоріжжя.

З таким повним приводом не страшно їхати на пікнік, рибалку і полювання. Але в міру розумного, само собою. 🙂

Згадуючи, як взимку під час тест-драйву поводилася Suzuki Vitara S, у мене сумнівів у можливостях 4WD ALLGRIP немає. 🙂

Підсумок

Suzuki SX4 раціональний кросовер за справедливу ціну. Повнопривідний варіант з турбованим двигуном виявився, в додатоок, досить економічним.

Є питання з приводу простоти матеріалів, але абсолютно немає питань з приводу практичності і функціоналу салону.

Також хотілося б побачити в Suzuki SX4 вже звичні для багатьох брендів системи, такі як адаптивний круїз-контроль, моніторинг мертвих зон і контроль смуги руху.

З іншого боку, Suzuki SX4 підкуповує своєю простотою і ергономікою. Ну і цінником, в залежності від комплектації, само собою. 🙂

Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂











































Тест-драйв Suzuki SX4: простота – запорука успіху / 22 фотографий

Олесь Куниця