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Алкоголь перевищував норму в 21 раз! У Полтаві затримали водія-“рекордсмена”

У Полтаві зафіксували новий “антирекорд”. Патрульні поліцейські випадково затримали п’яного водія, у якого вміст алкоголю у крові перевищував норму в понад 21 раз.

26 серпня близько 20-ї години під час оформлення ДТП із потерпілим на вулиці Сакко в Полтаві патрульні, допомагаючи слідчим, зупинили автомобіль ВАЗ-2105, аби залучити водія як понятого.

– Під час спілкування із водієм, інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків керманич пройшов огляд на стан сп’яніння.

Результат тесту виявився позитивним – 4,️32 проміле алкоголю, що в понад 21 раз перевищує допустиму норму, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, 41-річний правопорушник не мав при собі водійського посвідчення.

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Алкоголь перевищував норму в 21 раз! У Полтаві затримали водія-“рекордсмена” / 2 фотографии

Правоохоронці склали відповідні адміністративні матеріали за статтями Керування в стані алкогольного сп’яніння, а також Керування транспортним засобом без відповідних документів.

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