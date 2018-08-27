“Заряджена” BMW M8 Gran Coupe у майбутньому стане конкурентом Porsche Panamera.

У мережі з’явилися патентні зображення “зарядженої” п’ятидверної BMW M8 Gran Coupe.

За попередньою інформацією, дебют моделі, майбутнього конкурента Porsche Panamera, відбудеться в наступному році. Mашина оснащуватиметься 4,4-літровим двигуном V8, віддача якого складе близько 600 кінських сил, пише Motor.ru.



BMW M8 Gran Coupe: перші зображення 600-сильної “вісімки” / 2 фотографии

Купе 8 серії нового покоління дебютувало на марафоні 24 години Ле-Мана у червні. Новинка побудована на модульній платформі CLAR з двохважельною підвіскою спереду і п’ятиважельною ззаду, а також повнокерованим шасі. Поки модель запропоновано в двох модифікаціях: бензиновій M850i ​​xDrive і дизельній 840d xDrive.

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Перша комплектується новим восьмициліндровим бітурбо мотором 4.4, який видає 530 кінських сил і 750 Нм крутного моменту. Час розгону до сотні – 3,7 секунди. Дизельний агрегат – трилітрова “шістка” потужністю 320 сил (680 Нм). З таким мотором машина розганяється до 100 кілометрів на годину за 4,9 секунди.

До слова, ще у червні з’явилися перші знімки купе BMW 8 серії без камуфляжу.