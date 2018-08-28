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Реєстрація авто: в Україні з’явився сервіс відкритих даних

Головний сервісний центр МВС створив сервіс, що дозволяє дослідити реальний стан українського авторинку.

Головний сервісний центр МВС створив сервіс відкритих даних про реєстрацію авто в Україні, що надає доступ до інформації, починаючи з 2013 року.

Актуалізація інформації здійснюватиметься щомісячно.

Сервіс не містить конфіденційної інформації, але дає можливість ознайомитися з технічними характеристиками зареєстрованих авто.

Завдяки сервісу можна порівнювати дані щодо реєстрації транспортних засобів за регіоном, датою випуску, маркою та моделлю, типом палива, кольором та ін.

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Реєстрація авто: в Україні з’явився сервіс відкритих даних / 2 фотографии

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Крім того, в реєстрі відображаються усі зміни, пов’язані з автомобілем: зміна власника, номерного знаку, переобладнання.

Сервіс буде корисним для моніторингу автомобільного ринку, а також отримання достовірної інформації про найпопулярніші марки та моделі авто.

До слова, Факти ICTV уже писали, як поставити авто на облік в Україні в 2018 році.

Фото: Рixabay

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