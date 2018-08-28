У Японії запустили перше безпілотне таксі

У понеділок, 27 серпня, в Токіо у тестовому режимі запустили безпілотне таксі.
Система безпілотних перевезень запущена компанією Hinomaru Kotsu Co, повідомляє Ежедневник.
На даний момент замовити можна тільки один автомобіль, який здійснює перевезення між районами Отематі та Роппонгі. Оператор підкреслює, що запуск є тестовим, проте реально працюючим.
Одна поїздка обходиться пасажирам приблизно в 13,5 доларів. Правда, зовсім безпілотним японський сервіс назвати поки не можна.
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Передні місця в авто займають водій і системний оператор, які за необхідності корегують роботу машини.
Нагадаємо, компанія Vahana показала перший політ аеротаксі.
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