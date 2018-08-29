АвтоВАЗ показав концепт майбутньої Ниви, тобто моделі Lada 4×4 нового покоління.
Поки Lada 4×4 Vision – це чистої води концепт-кар, серійну версію потрібно чекати не раніше 2021 року.
Концепт вийшов досить агресивним, але при цьому зовнішній вигляд прототипу виконаний у новому фірмовому стилі марки: прототип отримав ікс-фейс та ікс-подібні виштамповки з боків, як у Vesta і Xray.
Lada Vision: АвтоВАЗ показав нову Ниву / 3 фотографии
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Машина розробляється на платформі Renault Duster другого покоління, який вже з’явився на європейському ринку.
Нагадаємо, раніше студенти показали, як виглядатимуть автомобілі АвтоВАЗу в 2050 році.
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