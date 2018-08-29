PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Lada Vision: АвтоВАЗ показав нову Ниву/

Lada Vision: АвтоВАЗ показав нову Ниву

АвтоВАЗ показав концепт майбутньої Ниви, тобто моделі Lada 4×4 нового покоління.

Поки Lada 4×4 Vision – це чистої води концепт-кар, серійну версію потрібно чекати не раніше 2021 року.

Концепт вийшов досить агресивним, але при цьому зовнішній вигляд прототипу виконаний у новому фірмовому стилі марки: прототип отримав ікс-фейс та ікс-подібні виштамповки з боків, як у Vesta і Xray.

image image image
Lada Vision: АвтоВАЗ показав нову Ниву / 3 фотографии

Читайте: BMW M8 Gran Coupe: перші зображення 600-сильної “вісімки”

Машина розробляється на платформі Renault Duster другого покоління, який вже з’явився на європейському ринку.

Нагадаємо, раніше студенти показали, як виглядатимуть автомобілі АвтоВАЗу в 2050 році.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка