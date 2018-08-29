Обгін, ряд і “мертва зона”: 7 порад з водіння у місті

Перше водіння в місті – це завжди страх і розгубленість. Але навіть досвідчені водії можуть потрапити в аварійну ситуацію, припустившись “дитячої” помилки.

Водіння в місті традиційно пов’язано з сильним страхом у недосвідчених водіїв. Дійсно, у великому потоці машин пересуватися стає складніше, ніж на дорогах з двома смугами руху. Радимо вам ознайомитися з порадами, які допоможуть вам не потрапити у ДТП під час водіння в місті.

Відрегулюйте посадку

Відкидати спинку крісла так, щоб “лежати”, а також максимально упиратися грудьми в кермо – неправильно та небезпечно для водіння. Регулювання крісла повинні бути налаштовані так, щоб не доводилося тягнутися до керма і педалей, кут огляду був гранично широким, а погляд спрямований паралельно до поверхні дороги.

Невдалий обгін – що робити

Якщо ви виїхали на зустрічну смугу і зрозуміли, що невдало розрахували обгін, притисніться до попутного транспорту та увімкніть правий поворотник. Не варіант уникнути зіткнення із зустрічним потоком, спробувавши перескочити на протилежне узбіччя. Пам’ятайте, збиток за лобової аварії завжди набагато більший, ніж за попутні.

Вирівняйте колеса

Експерти суворо радять не зупинятися на дорозі з поверненими вліво колесами. Таке положення керма може стати фатальним. Причина в тому, що через повернені вліво колеса, при ударі ззаду вашу машину може викинути на зустрічну смугу. Починайте поворот тільки тоді, коли почали рух.

Тримайтеся у своєму ряду

Під час повороту необхідно завжди триматися у своєму ряду. Можливо, вам здається, що сусідня смуга порожня і можна заради зручності перестроїтися, але, як показує практика, в цей момент з’являються вони… мотоциклісти.

Гальмуйте плавно

Коли на світлофорі увімкнулося червоне світло, не варто мчати до нього на максимальній швидкості й лише в останній момент тиснути в підлогу педаль гальма. Зупинятися потрібно заздалегідь, натиснувши і плавно відпускаючи педаль. Це ж стосується і гальмування за авто, що їде спереду. Правильно зупиняючись, у вас буде додатковий час зреагувати за відмови системи.

Повертайтеся до “мертвої зони”

“Мертва зона” з боку правої стійки авто – дуже підступна, адже буває там навіть можна не помітити в дзеркало і вантажівку. Тут вам допоможе швидкий поворот голови. Пам’ятайте – у вас є тільки мить, адже автомобіль на швидкості 60 км/год за секунду долає понад 16 м.

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Передбачайте інших водіїв

Передбачати дії інших учасників руху – корисне заняття за кермом, тому що воно допоможе краще зреагувати на можливу аварійну ситуацію, а також утримуватиме вашу увагу на дорозі, а не на словах пісні, що грає. З досвідом ви зможете легко визначити, наприклад, що авто, яке рухається повільніше за потік, швидше за все, шукає місце для парковки і може різко загальмувати.

До слова, Факти ICTV підготували інструкцію про те, що робити, якщо став свідком ДТП.

Фото: dreamstime.com.