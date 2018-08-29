Ще плюс гривня: в Україні подорожчав бензин

Середня ціна всіх видів бензинів і дизельного палива в Україні в середу, 29 серпня, зросла на 44 коп./л.

Ключовим фактором подорожчання бензинів і дизельного палива в Україні стало різке зростання цін у мережах групи Приват: Авіас і Укрнафта, які підвищили вартість літра усіх видів пального одразу на 1 гривню.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу консалтингової компанії А-95.

Крім “приватівських” заправок, підтягнули ціни в межах 10-24 копійок низка інших мереж: Катрал, Mango і Amic. Таким чином середня ціна “п’ятого” бензину підскочила до 30,08 грн./л. А дизелем заправляють у середньому за 27,88 грн./л.

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Подорожчання експерти пояснюють переважно зростанням курсу долара. Тільки за останні 7 днів офіційний курс НБУ піднявся на 25 копійок, до 28,05 грн./$.

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