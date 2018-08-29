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Стоїть 6 трамваїв. У Києві герой парковки заблокував рух

У Києві черговий герой парковки заблокував рух трамваїв.

Про це повідомляє Київ оперативний.

Водій Skoda криво поставив своє авто на Дмитрівській і тим самим перекрив рух.

– Подумаєш, 6 трамваїв стоїть, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Переплутала педалі, в’їхала у вітрину. На що здатні богині парковки (ГОЛОСУВАННЯ)

До речі, у міжнародному аеропорті Київ імені Ігоря Сікорського в Жулянах вартість добового паркування для легкових автомобілів збільшилась у 2,5 рази.

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