Нові правила реєстрації авто в Україні

У системі реєстрації автомобілів в Україні відбулися зміни.

Відтепер процедуру зняття транспортного засобу з обліку скасовано, передає ТопЖыр.

Відповідну постанову про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів і мопедів, було прийнято Кабміном.

Читайте: Боржникам в Україні заборонили продавати авто

Тепер транспортні засоби під час продажу (або будь-якому іншому відчуженні) будуть одразу перереєстровувати на нового власника. У переліку документів, що підтверджують правомірність придбання авто, додали договір купівлі-продажу за результатами аукціону або електронних торгів.

До слова, Факти ICTV писали, як поставити авто на облік в Україні в 2018 році.