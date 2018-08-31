Продажі запчастин турецького виробника Sampa в Україні перевищили 1 млн євро

За підсумком семи місяців 2018 року продажі в Україні автомобільних запчастин виробництва турецького бренду Sampa перевищили 1 млн євро.

Про це повідомив Ігор Ігорович Черненко, засновник Авто Трейд Компані – офіційного представника Sampa в Україні.

– На тлі стагнуючого ринку українського автопрому, продажі запасних частин для автомобілів в нашій країні неухильно ростуть, – повідомив І. Черненко.

– Авто Трейд Компані, що представляє в Україні інтереси 38-ми міжнародних компаній, є також офіційним дилером турецького бренду Sampa в Україні. За 7 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 нам вдалося наростити обсяг продажів автозапчастин Sampa на 20%, що сумарно перевищила 1 млн євро, – уточнив засновник Авто Трейд Компані.

За словами І. Черненко, лідируюча серед виробників автозапчастин в Туреччині компанія Sampa, спеціалізується на виробництві запасних частин для мікроавтобусів, вантажівок, причепів і напівпричепів світових гігантів: DAF, MAN, IVECO, VOLVO, RENAULT, MERCEDES, SCANIA. Компанія веде системну роботу щодо поліпшення якості продукції і одним з останніх нововведень стало відкриття Випробувального центру наукового розвитку і досліджень площею 3000 м2.

– Стабільно висока якість продукції Sampa – це результат системної роботи компанії по поліпшенню якості продукції і збільшення терміну експлуатації, вироблених на її потужностях запасних частин. Буквально в цьому році Sampa інвестувала близько $10 мільйонів в новий центр, який дозволить бренду вести ряд додаткових досліджень і випробувань, – підкреслив І. Черненко.

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Авто Трейд Компані працює на ринку України з 1995 року.

Компанія орієнтована на оптові продажі запчастин для моторної і трансмісійної групи, підвіски автомобіля. На сьогодні Авто Трейд Компані – офіційний представник в Україні 38 міжнародних компаній, серед яких: KOLBENSCMIDT, MAHLE, REINZ, SAMPA, FEBI, BF, FRECCIA, OPTIBELT, BILSTEIN, TEXAR.

На центральному складі, який розташований в Києві, на площі 3500 кв. м. постійно в наявності – понад 300 тис. автозапчастин.

Власна служба логістики дозволяє клієнтам Авто Трейд Компані отримувати запчастини в Києві і області протягом 1,5-2 годин, а в регіонах України – вже на наступний день.

Дилери і торгові партнери компанії працюють у всіх обласних центрах і великих містах України.