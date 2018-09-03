Як зміняться ціни на бензин – прогноз на вересень

Ситуація з цінами на пальне визначатиметься виключно курсом долара.

– Попит найближчим часом не збільшиться, він буде стабільно високим. Ціни на нафту зростають, і за нафтовим котируванням трохи зростає і вартість палива на кордоні, але це не визначальний фактор. Усе залежатиме від курсу валют. Якщо курс ще ослабне на 1 грн, то літр пального через два тижні відреагує подорожчанням на 70 копійок, – прокоментував Рябцев, пише Сегодня.

Якщо не припиниться падіння нацвалюти, до середині вересня нафтопродукти можуть подорожчати ще на 50 копійок за літр. Стримувати ціни АЗС довго не будуть. Мережі АЗС купують паливо за долари або євро, але прибуток отримують в гривні. Коли національна валюта падає, то наступна закупівля нафтопродуктів обходиться компаніям дорожче, через що доводиться піднімати ціни. Плюс, щомісяця на вартість палива впливає і акциз, оскільки він нараховується в євро, тобто, залежить від стабільності гривні.

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До слова, експерти дали прогноз, як зміняться ціни на бензин до зими.