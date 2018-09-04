Новий Kia ProCeed засвітився на дорогах

Компанія Kia зайнята випробуваннями нової моделі ProCeed, про що свідчить відео, де прототип помічений під час дорожніх тестів.

Kia продовжує експериментувати з моделлю ProCeed: у першому поколінні це був стильний і недорогий автомобіль з натяками на образ купе, в другому – трьохдверний хетчбек в європейському стилі, а тепер компанія задумала перетворити модель на так званий Shooting Brake, пише Автоцентр.

Автомобіль отримає більш динамічний і елегантний силует, ніж універсал і хетчбек Кіа Сід. Це означає, що Kia позбавить нас трьохдверної версії своєї моделі: за статистикою, такі автомобілі купують усе рідше.

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Але ProCeed повинен приваблювати своїм незвичайним дизайном, а його практичність, яка зросла завдяки двом заднім дверям і місткому багажнику стане приємним доповненням.

До слова, KIA офіційно презентувала електричний кросовер Niro EV.