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В Україні знову зросли ціни на бензин

З 3 на 4 вересня великі мережі АЗС підняли ціни на пальне.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи А-95.

На 50 коп./л подорожчало пальне в мережі WOG, Shell підняв ціни на 30 коп./л. На UPG ціни на бензини зросли на 30 коп./л, ДТ – на 20 коп./л. У мережі БРСМ-Нафта вартість пального зросла на 35-50 коп./л.

Ціни на паливо ростуть на тлі падіння курсу гривні. У серпні долар подорожчав на 1,41 грн.

Читайте: Як зміняться ціни на бензин – прогноз на вересень

До слова, експерти дали прогноз, як зміняться ціни на бензин до зими.

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