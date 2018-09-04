Як обрати автомобільне крісло для дитини – поради Супрун

Автомобільні катастрофи у багатьох країнах світу є однією з найчастіших причин дитячої смертності, тому варто подбати про безпеку дитини в авто.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у Facebook про те, як правильно обрати автомобільне крісло для дитини.

– За даними ВООЗ, дитячі автомобільні крісла зменшують ризики отримання серйозної травми на 80% в порівнянні з дітьми, яких фіксують в авто просто за допомогою паска безпеки. Тому годі й говорити про важливість цього пристрою в кожному автомобілі, в якому їде дитина. Важливо не просто придбати крісло і посадити в нього дитину. Безпека та ефективність також залежить і від того, чи вірно було підібране крісло, а також від правильності його фіксації, – пише Супрун.

Перш, ніж купувати крісло, потрібно знати точну вагу та зріст дитини, аби підібрати комфортне сидіння, яке підійде для тривалих поїздок. Краще купувати крісло разом з дитиною, аби ви розуміли конструкцію сидіння, а дитина сама підтвердила, що їй зручно у ньому.

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Крім того, важливо детально вивчити правила перевезення дітей різного віку.

– Наприклад, новонароджених дітей віком до 1 року, за деякими рекомендаціями до 2-х, не можна перевозити обличчям до ходу руху. Крісло має бути встановлене боком або ж задом. Старших дітей – вагою від 9 кілограм вже можна перевозити обличчям, – додала Супрун.

За її словами, потрібно пристібати дитину в авто навіть у тому випадку, коли поїздка може бути нетривалою.

До слова, домашні тварини допомагають людям боротися з депресією, тривогою і зменшують ризик появи серцево-судинних захворювань.