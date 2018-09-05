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АЗС підняли цінники на бензин – на скільки

За добу 4 вересня в Україні знову значно зросли ціни на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях.

Скачок цін склав 13-14 копійок за літр за роздрібної купівлі.

Про це з посиланням на дані ринку повідомило видання еnkorr, що спеціалізується на питаннях енергетики.

Уточнюється, що дизель у середньому виріс у ціні на 14 копійок, а бензин – на 13 копійок за літр.

Читайте: Як зміняться ціни на бензин – прогноз на вересень

До слова, експерти дали прогноз, як зміняться ціни на бензин до зими.

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