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Безпілотний електромобіль з ліжком – Volvo представила концепт

Компанія Volvo представила концепт безпілотного електромобіля 360c, без керма і педалей, а компонування салону можна змінювати в залежності від завдань. Сидіння можна перетворити на повноцінне спальне місце для поїздок на невеликі відстані.

Про це повідомляється сайті Volvo.

Інженери компанії Volvo, в своєму концепті, вирішили значно переробити модель використання салону безпілотного автомобіля. Велика частина верхньої частини автомобіля, в тому числі і дах, покритий склом.

Салон автомобіля можна змінювати в залежності від завдань. Розробники пропонують використовувати автомобіль як альтернативу літакам для переміщення на відносно невеликі відстані.

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За задумом інженерів, завдяки тому, що в салоні можна розкласти спальне місце, пасажир може відправитися безпосередньо від будинку до місця призначення вночі, замість того, щоб їхати в аеропорт, потім летіти і знову їхати до місця призначення.

Поки виробник не розповідає про характеристики автомобіля, такі як ємність акумулятора або тип датчиків для автопілота, а також про те, чи планується випуск серійної моделі на базі концепту.

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Безпілотний електромобіль з ліжком – Volvo представила концепт / 3 фотографии

До речі, з 2019 року всі нові автомобілі Volvo Cars будуть оснащені електричним двигуном.

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