До 80% за 40 хвилин – новий електрокроссовер Mercedes-Benz

Компанія Mercedes-Benz показала свій перший електричний кросовер EQC 400 4Matic.

Компанія Mercedes-Benz опублікувала на своєму сайті перші фотографії електричного кросовера EQC 400 4Matic.

Авто оснастили двома електромоторами загальною потужністю в 408 кінських сил.

До 100 км/год авто може розігнатися за 5,1 секунди. Воно укомплектовано літій-іонним акумулятором ємністю 80 кВт/год.

Зарядка кросовера можлива на станціях потужністю до 110 кВт. За 40 хвилин його батарея може зарядитися на 80%.

Читайте: Lada Vision: АвтоВАЗ показав нову Ниву



Одного заряду вистачить для того, щоб подолати 320-450 км. Авто зможе працювати в кількох режимах – Comfort, Eco, Max Range і Sport.

Початок виробництва намічений на 2019 рік.

До слова, компанія Kia зайнята випробуваннями нової моделі ProCeed, про що свідчить відео, де прототип помічений в під час дорожніх тестів.

Фото: Mercedes-Benz

Відео: Mercedes-Benz