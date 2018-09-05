Фарба, кузов і скло: як розпізнати биту машину

Факти ICTV з’ясували, на що варто звернути увагу, аби не купити автомобіль після ДТП.

Візуально оглядати авто треба у світлий час доби та у чистому стані.

Зверніть увагу на товщину фарби кузова, якщо якісь деталі перефарбовувалися, то шар фарби на них буде відрізнятися.

Коли зважитеся йти оглядати варіанти авто для покупки озбройтеся сантиметром, магнітом, товщиноміром (прилад для вимірювання товщини фарби. – Ред.) та людиною, яка добре розбирається в машинах.

Нерівне фарбування

Зверніть увагу на товщину фарбування кузови, якщо якісь деталі перефарбовувалися, то шар фарби на них буде відрізнятися.

Придивіться до слідів фарби в несподіваних місцях. Уважно оглядайте стійки, місця з’єднань, деталі кріплення та загляньте під капот.

Також вас повинен насторожити занадто новий вид покриття. Не може бути у машини з пробігом ідеальне покриття.

Чи було фарбування наслідком трохи подряпаного від бордюру бампера або сильного удару – ось в чому питання.

Нерівні зазори

Придивіться до ширини зазорів між капотом і крилом – з обох сторін вони повинні бути однакові.

Також нерівномірний зазор зустрічається на стику деталей, що зварюються, наприклад, між крилом і стійкою кузова.

Ще один момент, який може видати биту машину – це двері. Досить часто їх після аварії встановлюють з невеликим перекосом, і в процесі експлуатації вони залишають деякі дефекти на корпусі автомобіля. В результаті цього коли ви їх відкриваєте або закриваєте чутні скрипи і інші неприємні звуки.

Неакуратні шви

На заводі автомобільні кузова зварюються з окремих деталей переважно точковим зварюванням, після чого стики ущільнюють спеціальним герметиком. Заводський герметик виглядає акуратно, добре пофарбованим і часто майже непомітний. При кузовному ремонті його наносять більш узловато, часто розмазують, а консистенція часом схожа на висохлу фарбу.

Огляньте весь автомобіль, якщо зварювальні шви різні – це ознака того, що машина побувала в ДТП.

Також, по кузову можна зрозуміти, де є місця, які закладали шпаклівкою. Візьміть магніт і піднесіть спочатку до кузова, а потім до підозрілого місця. Якщо до тієї частини, яка викликає сумніви, магніт кріпиться з меншою силою, то там швидше за все присутня шпаклівка.

Бите скло

Подивіться на рік випуску світлотехніки і скла. Різниця в датах може сказати про те, що машина потрапляла в аварію і скло замінювали.

Зверніть увагу на фари, якщо вони відрізняються за своєю прозорістю, значить, одна з них замінена недавно. Фари машини повинні світити симетрично і рівно. Щоб це перевірити слід регулювати авто до рівної стіни і включити вогні. Якщо світло падає нерівно і під неправильним кутом, це свідчить про заміну фар.

Також подивіться в правому нижньому кутку лобового скла заводське маркування. В іншому випадки скло міняли.

Розпитайте господаря з якої причини проводилася заміна.

Раніше Факти ICTV писали, що необхідно знати при купівлі машини та як поводити себе в автосалоні, щоб отримати подарунки.

Фото: stocksnap.