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Пролежав на дні не один рік. У Миколаєві з річки дістали Lexus

У Миколаєві з річки Південний Буг у районі Варварівського мосту сьогодні вранці підняли автомобіль Lexus RX.

У Миколаєві з річки дістали Lexus

Про це повідомляє місцеве видання novosti-n.org.

Відзначається, що авто на дні річки випадково виявили співробітники ДСНС.

Машину підняли на поверхню.

Судячи з кількості мушель, які обліпили весь автомобіль, він пролежав на дні річки не один рік.

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При цьому салон був порожній, номерні знаки відсутні і номер кузова збитий.

Тепер слідству належить з’ясувати, хто і коли втопив Lexus.

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Пролежав на дні не один рік. У Миколаєві з річки дістали Lexus / 4 фотографии

До слова, у травні на автодорозі Кропивницький-Олександрія вздовж річки Бешка в Олександрійському районі автомобіль DAEWOO впав з моста в річку.

Фото: novosti-n.org

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