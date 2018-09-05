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Україна може скасувати медичні довідки для водіїв

В Україні хочуть скасувати обов’язкову медичну довідку для водіїв.

Водій

В Україні планують виключити медичну довідку з переліку документів, необхідних для отримання або заміни водійських прав, повідомляє Auto24.

Зараз водійська медкомісія включає відвідування окуліста, невропатолога, отоларинголога, хірурга, гінеколога (для жінок) і терапевта. Крім того, потрібно здати аналізи крові та сечі.

– Для непрофесійних категорій (легкові авто і мотоцикли) слід значно спростити процедуру. В ідеалі у сервісних центрів МВС повинен бути доступ до медичної бази даних. Якщо людина перебуває на обліку у сімейного лікаря, то інформація про стан його здоров’я є в цій базі, – заявив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

За його словами, ця система дозволить виключити медичну довідку з переліку документів, що необхідні для отримання або заміни водійських прав.

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До слова, у системі реєстрації автомобілів в Україні відбулися зміни.

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