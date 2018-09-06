Тест-драйв Peugeot 108: левеня в міських джунглях

Міський малюк Peugeot 108 побував на тест-драйві у Фактів ICTV.

Хетчбек А-класу Peugeot 108 є одним з трьох “зведених братів” створених PSA Peugeot Citroen і Toyota. “Левеня” Peugeot 108 ділить одну платформу з Citroen C1 і Toyota Aygo. До слова, його французький родич Citroen C1 раніше побував у нас на тест-драйві.

Peugeot 108 пропонується в Україні з одним варіантом бензинового двигуна об’ємом 1,0 л VTi, потужністю 68 к.с. / 6000 об.хв і максимальним крутним моментом 95 Нм / 4300 об.хв.

В цьому році двигун дещо оновили і тепер на Peugeot 108 встановлюється той же 1,0 л VTi, але потужністю 72 к.с. / 6000 об.хв і максимальним крутним моментом 93 Нм / 4 400 об.хв. На додаток, він став екологічнішим.

Для замовлення доступна тільки роботизована 5-ступенева КПП. Інших варіантів немає.

Проте є 3- і 5-ти дверні варіанти виконання кузова.

На вибір також є і два варіанти комплектації – ACTIVE і ALLURE.

Peugeot 108 в 5-дверному варіанті з двигуном 1,0 л VTi, РКПП і в комплектації ACTIVE обійдеться приблизно в $ 12,7 тис.

Peugeot 108 в 5-дверному варіанті з двигуном 1,0 л VTi, РКПП і в комплектації ALLURE обійдеться приблизно в $ 13, 4 тис.

На тест-драйві у Фактів ICTV побувала 5-дверна версія Peugeot 108 в комплектації ALLURE з двигуном 1,0 л, на 68 к.с. і 5-РКПП.

Дизайн

Зовнішній вигляд у Peugeot 108 стриманий, стильний і сучасний. Плавні лінії, зрозумілі і звичні форми особливо не виділяють Peugeot 108 з натовпу, але це якщо ми говоримо про більш спокійні колірні рішення.

У нашому випадку золотистий окрас якраз навпаки зробив “малюка” більш помітним в місті. До речі, є також можливість забарвлення кузова у два кольори.

Спереду у тестового Peugeot 108 були встановлені галогенові фари основного світла, протитуманні фари та світлодіодні ходові вогні.

Ззаду у Peugeot 108 виділяється кришка багажного відділення, яка виконана повністю зі скла і ліхтарі з так званими “левиними кігтями”.

Салон

Сірий салон також розбавляють вставки золотистого кольору на торпедо і картах дверей. Матеріали прогнозовано прості і бюджетні.

Панель приладів, виконана в мотоциклетному стилі, а тахометр і зовсім винесено на окреме вертикальне табло. На круглий дисплей в центрі спідометра виводяться дані бортового комп’ютера. Управляється він за допомогою кнопок безпосередньо під екраном.

На кермо винесено управління медіа і телефоном, а також системою контролю смуги руху. Так, в Peugeot 108 є така система.

Також є і система безключового доступу і пуск двигуна кнопкою, а ви як думали? 🙂

Передні сидіння з інтегрованими підголівниками оснащені механічними регулюваннями і підігрівом.

По центру торпедо розташований екран мультимедійної системи діагоналлю 7″дюймів, де і сконцентроване управління більшістю функцій автомобіля.

Меню таке ж, як і у Citroen C1, спочатку трохи плутаєшся, а потім звикаєш. Графіка і якість картинки середні, нічого видатного.

Peugeot 108 підтримує функції Apple Car Play, Android Auto і Mirror Link. Зручно, сучасно і практично. Є по одному гнізду USB і AUX.

Є 4 динаміка, яких в місті цілком вистачає, а ось на заміських швидкостях доводиться підбавляти гучності. Хоча, це скоріше питання до шумоізоляції.

Також спереду є два підстаканники, а в “бардачку” ніша під пляшку з водою.

Кнопковим залишили блок клімат-контролю, який разом з окремим екраном чимось нагадав мені пульт управління мультиваркою або пральною машиною. 🙂

Так, це мене повеселило, але насправді таке рішення дуже практичне. Кнопки великі, їх розташування запам’ятовується швидко, та й екран читабельний. Все як на пралці. 🙂

Позаду все ще простіше і аскетичніше. Місця прогнозовано мало і втрьох там комфортно не всістися.

Вікна відкриваються тільки в режим провітрювання.

Багажник в Peugeot 108 об’ємом 196/180 л (з ремкомплектом / запасним колесом).

Наявність запаски мене приємно здивувала, чесно. Сидіння складаються в співвідношенні 50/50, що дозволяє возити домашній довгомір.

Місто і траса



Трициліндровий бензиновий двигун VTi об’ємом 1,0 л має потужність 68 к.с. / 6000 об.хв і максимальним крутним моментом 95 Нм / 4300 об.хв. Працює мотор в парі з 5-ступеневим “роботом”. Ця парочка знайома нам по тест-драйву Citroen C1, але якщо при покупці Citroen у вас є можливість вибору між МКПП і РКПП, то “левеня” пропонується тільки в комплекті з роботом.

Всі “принади” трьохциліндрового двигуна відчуваються, як і у Citroen C1. Це стосується вібрацій і сторонніх шумів в салоні від роботи мотора.

Що стосується економічності, то все залежить від манери водіння і режиму експлуатації. У спокійному режимі вихідного дня у мене вийшли витрати палива близько 6,8 л/100 км, а ось в більш інтенсивному режимі робочого дня витрати палива досягали 7,6 л/100 км.

“Робот” працює в характерному для РКПП стилі і вимагає деякого часу для звикання. Плавні, лінійні розгони і розмірений стиль водіння – це йому дається без проблем. З різкими стартами, прискореннями і маневрами у Peugeot 108 не все так гладко. Його оптимальний режим – спокійна манера водіння.

Компактний Peugeot 108 створений для міста і його розміри змушують забути про труднощі з паркуванням у великому місті. Вузькі двори, запаркований центр міста та щільний трафік – не проблема для Peugeot 108.

Габаритні розміри:

Довжина 3 475 мм

Ширина 1 884 мм (з урахуванням дзеркал)

Висота 1 460 мм

Колісна база 2 340 мм

Кліренс 120 мм

Для ще більшої впевненості під час паркувальних маневрів є камера заднього виду, яка видає інформативну картинку. Паркувальних датчиків в Peugeot 108 немає ні спереду, ні ззаду, проте й гострої необхідності в них немає, адже габарити і так цілком читабельні.

Підвіска в Peugeot 108 виявилася м’якою, чого не чекаєш від компактного міського хетчбека А-класу.

Спереду у француза встановлена підвіска типу МакФерсон, а ззаду П-подібна балка кручення.

У тестовому Peugeot 108 була встановлена система екстреного гальмування в умовах міста (Active Safety Brake), яка асистує водієві і в разі зближення допомагає уникнути зіткнення застосувавши гальмування.

Виїжджаючи на трасу на Peugeot 108 я побоювався, що на сітікарі мені не вдасться отримати насолоду від заміської поїздки в силу малолітражного мотора, розмірів та й самого міського призначення авто. Я помилявся.

У Peugeot 108 на трасі ви не відчуваєте себе не в своїй тарілці. Він добре тримає дорогу, справляється з обгонами і при цьому не викликає ніякого дискомфорту. 110-120 км/год – цілком комфортна швидкість на трасі. Так, шумоізоляція залишає бажати кращого і на трасі доводиться спілкуватися на підвищених тонах. 🙂

Витрати палива за містом у мене становили близько 6,0 л на 100 км.

Підсумок

Peugeot 108 стильний, простий і пристосований до міста хетчбек. У місті на ньому зручно, але до нього потрібно пристосовуватися і знайти підхід.

Без різких рухів, стартів на світлофорах і “газу в підлогу” – економічний, міський хетчбек. З динамічним водінням вилізуть всі принади РКПП і витрати палива перестануть радувати.

Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂







































Тест-драйв Peugeot 108: левеня в міських джунглях / 20 фотографий

Олесь Куниця