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Toyota відкликає мільйон гібридних Prius та C-HR

Японська компанія Toyota Motor відкликає більше мільйона автомобілів Prius і C-HR через ризик загоряння.

Автомобілі відкликаються для ремонту частини електричної системи, яка може призвести до виникнення пожежі, пише Engadget.

Відкликання стосується автомобілів, побудованих в Японії в період з червня 2015 року по травень 2018 року, включаючи варіант плагіна Prius і гібридну версію C-HR.

Точно відомо, що відкликання торкнеться 192 000 автомобілів Prius в США і більше 550 000 автомобілів в Японії. Проблеми в цих машинах повязані з проводкою, підключеною до блоку управління потужністю. Ізоляція може зношуватися з часом, що може привести до короткого замикання та пожежі.

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Наразі вже відомо про один випадок задимлення в автомобілі Toyota через цю несправність. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у березні Toyota представила кросовер RAV4 п’ятого покоління.

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