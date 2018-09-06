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Закон про євробляхи: Мінфін розкритикував нові ставки розмитнення

У Мінфіні вважають, що ухвалення законопроекту про зниження вартості розмитнення автомобілів з єврономерами в першому читанні “зняло напругу в суспільстві”.

Сергій Верланов, заступник міністра фінансів, в інтерв’ю виданню Економічна правда поділився інформацією про ухвалений у першому читанні законопроект про зниження вартості розмитнення автомобілів з єврономерами.

Нові ставки з законопроекту є дещо не тим, на що все ж розраховували власники єврономерів, і громадськість дещо розчарована.

– У цілому Кабмін і Мінфін підтримали цей законопроект, але до нього є певні зауваження. Їх потрібно врахувати під час його ухвалення в другому читанні.

Верланов вважає, що ухвалення законопроекту в першому читанні “деякою мірою зняло напругу” і це гарний знак, який потягне за собою подальший розвиток діалогу і досягнення консенсусу між сторонами.

– По-перше, для нас принципово вирішити питання охорони навколишнього середовища, який стандарт ми беремо – Євро-3, Євро-4 або Євро-5. Євро-5 не підходить. Фактично – це семирічні автомобілі. Ми повинні відкотитися до певного стандарту, як мінімум, Євро-4. Але дискусія триває і про Євро-3, – продовжив заступник міністра фінансів. – По-друге, ставка. Ми повинні вийти на певний компромісний варіант з комітетом і вже сформованою ініціативною групою Євросила. Потрібно знайти таке рішення, щоб ці автомобілі було все-таки розмитнено і введено в легальний обіг. По-друге, ставка. Ми маємо вийти на певний компромісний варіант з комітетом та вже сформованою ініціативною групою Авто Євро Сила. Потрібно знайти таке рішення, щоб ці автомобілі були все-таки розмитнені та введені в легальний обіг.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

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