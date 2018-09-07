Як вигідніше: купити авто чи їздити на таксі

Чи вигідно їздити на власній машині? Може, краще не витрачати кошти на купівлю авто, а просто кататися на таксі? Факти ICTV вирішили розібратися і порахувати, що вигідніше.

Що вигідніше: власне авто чи поїздки на таксі – задавалися таким питанням, чи не так?

Звичайно, дешевше їздити на громадському транспорті, навіть після такого значного здорожчання.

Проте, якщо мова зайшла за комфорт, сім’ю на економію часу – то варто говорити про авто.

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Без сумніву, якщо ви майже щодня їздите, набагато вигідніше купити власне авто.

Ми зробили кілька підрахунків.

До прикладу взяли одні з найпопулярніших автомобілів в Україні.

За нашими опитуваннями, у середньому українці проїжджають 30 км за день. Хтось меньше, бо їздить лише на роботу і назад, а дехто й більше, бо постійно мотаються містом.

Взяли середні 30 км та помножили на 5 робочих днів. Вийшло 150 км на тиждень.

Отож на інфографіці порівняли, скільки витрачають водії на різне паливо, і порівняли з таксі.

До слова, до уваги бралася середня ціна палива на ринку. Бензин у прикладі – А95.

Поки виходить, що автомобіль в Україні мати стовідсотково вигідніше, ніж використовувати для поїздок таксі.

Ах, так, якщо ви вже ринулися рахувати, наскільки ваш бензин виходить дорожчим за газ, то останній встановити сьогодні можна приблизно за 14 тис. грн. 😉

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Крім того, ми тут ще трохи підрахували, і ось, що виходить:

За півтора року поїздок на таксі щодня ви витратите приблизно $3820. З цих грошей можна купити б/в малолітражку у хорошому стані, наприклад, Daewoo Matiz за $2900.

За нашою формулою, за півтора року їзди на цій машині ви витратите $900 на бензин (взяли середню ціну А92, оскільки він більше підходить “маленькій” за технічними характеристиками).

Але! Не забувайте про додаткові витрати на автомобіль і приховані проблеми володіння транспортним засобом:

Вам потрібно думати про паркування та де залишити автомобіль вночі

Машина має властивість ламатися

Їй потрібен щорічний техогляд

Коли автомобіль вам потрібен виключно для того, щоб дістатися до роботи і з неї, варто 10 разів подумати, чи варто його купувати.

Якщо ж мова йде не лише по дорогу до роботи, але й про сім’ю та довготривалі поїздки, то стовідсотково потрібно брати власний автомобіль.

У такому разі вам знадобляться лайфхаки. Факти ICTV вже попіклувалися про це, тому читайте корисні поради щодо того, як економити і вести власний бюджет.