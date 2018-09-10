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Новий Mercedes GLE засвітився без камуфляжу

Виробництво кросовера Mercedes GLE стартує вже цієї осені.

Новий кросовер Mercedes GLE з внутрішньозаводським позначенням V167 майже без камуфляжу сфотографували на транспортному піддоні в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Знімки Мерседеса опубліковані в Instagram.

До офіційної прем’єри нового кросовера Mercedes GLE залишаються лічені тижні: цієї осені стартує його виробництво на фабриці в американській Тускалузі.

Читайте: Тест-драйв Peugeot 108: левеня в міських джунглях

Відомо, що повнопривідне авто побудовано на новій модульній платформі MHA (Modular High Architecture), яка також ляже в основу флагманського кросовера GLS.

Нагадаємо, Mercedes показала свій перший електричний кросовер EQC 400 4Matic.

Фото: frankfurtcarspotter

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