Як купити машину в Європі: топ-5 сайтів з продажу уживаних авто

Найактуальнішу інформацію про продаж вживаних авто в Європі можна знайти на онлайн дошках оголошень. Факти ICTV зібрали найпопулярніші сайти з продажу уживаних авто.

Існує багато інтернет-майданчиків для продажу вживаних авто з Європи в основному вони адаптовані й під іноземного покупця.

Однак, єдина проблема, з якою зіткнуться українці – це мовний бар’єр.

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Якщо німецькі сайти часто мають російську версію, то польські, болгарські і литовські вкрай рідко.

Лайфхак

Якщо ви користуєтеся Google Chrome, то варто зареєструвати свій профіль в Google і налаштувати автопереклад іноземних сайтів на потрібну мову.

Як купити:

Вибір автомобіля на ресурсах, а потім і зворотний зв’язок з продавцем займає в середньому 1-2 дні. Варто обрати відразу два варіанти: основний і запасний. Планування поїздки. Прибуття на місце, перевірка авто, покупка й оформлення документів. Після оформлення відправляємо брокеру в Україні скан. копії документів (через інтернет). На кордоні, необхідно мати оформлену попередню декларацію (ПД) і внесену на реквізити митниці суму податків по автомобілю. Перетин кордону (від 4 до 30 годин, бувають великі черги). Після цього є 10 днів до прибуття в пункт митного оформлення за місцем реєстрації. Розмитнення – автомобіль ставиться на термінал на 1-3 дні, документи на авто передаються митному брокеру, який робить всю документальну роботу по розмитненню. Сертифікація автомобіля – сертифікат відповідності нормам Євро 5. Останнє, що потрібно буде зробити, поїхати в Сервісний центр МВС з пакетом документів і поставити авто на перший облік.

До слова, раніше Факти ICTV з’ясували, на що варто звернути увагу, аби не купити автомобіль після ДТП.

Фото: unsplash.