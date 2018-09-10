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Як купити машину в Європі: топ-5 сайтів з продажу уживаних авто

Найактуальнішу інформацію про продаж вживаних авто в Європі можна знайти на онлайн дошках оголошень. Факти ICTV зібрали найпопулярніші сайти з продажу уживаних авто.

Існує багато інтернет-майданчиків для продажу вживаних авто з Європи в основному вони адаптовані й під іноземного покупця.

Однак, єдина проблема, з якою зіткнуться українці – це мовний бар’єр.

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Якщо німецькі сайти часто мають російську версію, то польські, болгарські і литовські вкрай рідко.

Лайфхак

Якщо ви користуєтеся Google Chrome, то варто зареєструвати свій профіль в Google і налаштувати автопереклад іноземних сайтів на потрібну мову.

  • mobile.de – зручний і наймасштабніший портал в Німеччині, має російську версію
  • auto.de – ще один німецький ресурс, також має російську версію сайту
  • autoplius.lt – литовська платформа для продажу з російською версією сайту
  • autoscout24 – портал має, як російську, так і українську версії
  • otomoto – якісний польський ресурс. Має тільки одну мовну версію, але українцям буде не складно зрозуміти головні позиції сайту.

Як купити: 

  1. Вибір автомобіля на ресурсах, а потім і зворотний зв’язок з продавцем займає в середньому 1-2 дні. Варто обрати відразу два варіанти: основний і запасний.
  2. Планування поїздки.
  3. Прибуття на місце, перевірка авто, покупка й оформлення документів.
  4. Після оформлення відправляємо брокеру в Україні скан. копії документів (через інтернет). На кордоні, необхідно мати оформлену попередню декларацію (ПД) і внесену на реквізити митниці суму податків по автомобілю.
  5. Перетин кордону (від 4 до 30 годин, бувають великі черги). Після цього є 10 днів до прибуття в пункт митного оформлення за місцем реєстрації.
  6. Розмитнення – автомобіль ставиться на термінал на 1-3 дні, документи на авто передаються митному брокеру, який робить всю документальну роботу по розмитненню.
  7. Сертифікація автомобіля – сертифікат відповідності нормам Євро 5.
  8. Останнє, що потрібно буде зробити, поїхати в Сервісний центр МВС з пакетом документів і поставити авто на перший облік.

До слова, раніше Факти ICTV з’ясували, на що варто звернути увагу, аби не купити автомобіль після ДТП.

Фото: unsplash.

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