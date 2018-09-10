Як обрати автошколу – 7 порад

Як обрати автошколу – питання, з якого починається шлях будь-якого майбутнього водія. Факти ICTV радять, як правильно обрати автошколу.

Обрати автошколу в своєму місті – не важко. Головне, що необхідно зробити – це поцікавитися про репутацію навчального закладу, щоб отримати хороші знання і не потрапити до аферистів.

Перевірте наявність ліцензії

У хорошої автошколи обов’язково повинна бути ліцензія. Це основний документ, який підтвердить кваліфікацію інструкторів. До того ж, автошколи без ліцензії можуть виявитися просто аферою для виманювання грошей.

Прочитайте відгуки

Поцікавтеся репутацією автошколи у своїх знайомих або прочитайте відгуки про неї в інтернеті. Напевно, в мережі будуть сайти, де представлена ​​необхідна інформація з коментарями користувачів.

Дізнайтеся про досвід інструкторів

Постарайтеся знайти відгуки колишніх учнів про інструкторів. Якщо пощастить, цю інформацію можна знайти в інтернеті. Часто навчальні заклади на своїх сайтах розміщують інформацію про співробітників. Також найкраще під час візиту до автошколи познайомитися з учителями особисто.

Не економте

Якщо заявлена ​​однією з автошкіл вартість набагато менша, ніж у інших навчальних закладів, то це привід насторожитися. Відомі випадки, коли шахраї збирали гроші з людей і зникали. Дізнайтеся також про всі доплати, які можуть знадобитися під час навчання, щоб у результаті не заплатити більше, ніж у найдорожчій автошколі.

Дізнайтеся розташування школи

Якщо хороша автошкола знаходиться в безпосередній близькості до вашого будинку, то вам дуже пощастило. Проте, якщо ви знаєте, що більш віддалена автошкола має кращу репутацію, варто вибрати саме її. Визначальний фактор – знання і вміння.

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Перевірте обладнання і автопарк

У навчальних класах повинні бути різні наочні посібники і плакати. У автошколи має бути свій автопарк зі спеціально обладнаними машинами. Не лякайтеся, якщо вас вчитимуть на старому Жигулі. Зазвичай після такого навчання легко у бою – тобто керувати більш новим сучасним автомобілем.

Дізнайтеся про документи

Поцікавтеся про те, які документи про закінчення автошколи ви отримаєте. Свідоцтво про проходження курсу навчання будуть необхідні вам для складання іспиту на отримання водійських прав.

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