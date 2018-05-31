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Xiaomi Mi Band 3: розумний браслет з NFC і захистом від води за $26

Довгоочікуваний фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 показали на закритій презентації нових продуктів компанії.

Однією з головних переваг гаджета можна вважати його бюджетность, так як коштує він близько 26 доларів, пише 24tv.

Характеристики Xiaomi Mi Band 3

При цьому фітнес-трекер отримав функцію, яку не підтримує жоден з подібних гаджетів, – це модуль NFC. Це дає можливість користувачеві Mi Band розраховуватися у магазинах, використовуючи одну або декілька різних платіжних систем.

Крім того, гаджет оснащений захистом від води IP68, а також підтримкою телефонних дзвінків. Тобто за допомогою Mi Band 3 можна дзвонити і приймати повідомлення. Новинка отримала сенсорний OLED-екран.

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У нижній частині пристрою розміщена кнопка, що підтверджує виконання різних дій. Наприклад, з її допомогою можна відповісти на дзвінок.

На дисплеї може відображатися різна інформація, аж до тексту вхідних повідомлень.

На одному заряді фітнес-браслет може працювати до 20 днів. Також є підтримка “розумного” будильника і функції автомоніторингу пульсу.

Ціна Xiaomi Mi Band 3

Новинка від Xiaomi надійде до продажу на початку червня. Її вартість більш ніж доступна – всього 169 юанів або близько 700 гривень. Правда ця модель буде без підтримки NFC. Щоб купити гаджет із цим модулем, треба буде ще почекати. Скільки коштуватиме ця “особлива” версія браслета і коли вона з’явиться у продажу – поки невідомо.

До слова, дізнайтеся ціну та характеристики нового флагмана Xiaomi Mi 8.

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