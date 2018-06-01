iOS 12 змусить рідше використовувати iPhone

У новому оновленні для iPhone може з’явитися функція, що обмежуватиме час використання смартфона.

У новій iOS 12 очікують побачити опцію, що знизить час використання iPhone або змусить ставитися до цього більш усвідомлено, повідомляє Bloomberg, передає Lenta.ru.

Apple представить технологію Цифрове здоров’я (Digital Health), яка включатиме у себе низку інструментів, що показують користувачам, як вони використовують свої гаджети і витрачають час у додатках.

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Передбачається, що Цифрове здоров’я проаналізує дані про використання додатків і дозволить встановити обмеження. Як саме діятиме алгоритм, поки не відомо: або користувачі отримуватимуть попередження про надмірне використання, або додаток буде автоматично блокуватися.

До слова, в iOS 12 також очікується новий дизайн і тривожна кнопка.