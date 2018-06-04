Нова iOS 12 від Apple: у 2 рази швидше, з Memoji та контролем використання

Нову iOS 12 – операційну систему для девайсів Apple, представили на щорічній конференції Apple WWDC 2018.

Увесь “яблучний” світ дочекався нової версії операційної системи iOS під номером 12. Apple в iOS 12 зосередилася на виправленні недоліків і підвищенні продуктивності.

iOS 12. Що нового

Обіцяно прискорення запуску додатків на 40%, клавіатура працює на 50% швидше, камера – на 70% швидше. І це також на старих девайсах.

Новий додаток Measure, у двох словах – це лінійка, яка вимірює будь-які предмети за допомогою AR. Кути, довжину і так далі.

Покращився додаток Фото: пошук у цілому, розпізнавання, з’явилася можливість пошуку важливих моментів і людей.

З’явився новий додаток Ярлики. Можна створювати ярлики для різних дій у додатках. Наприклад, ярлик-нагадування про прийом ліків.

Додаток Apple Books отримав новий дизайн і назву. Є функція Читаю зараз, яка дозволяє повернутися до читання з того місця, де зупинився.

Режим Не турбувати отримав новий режим Під час сну.

iOS 12 надасть щотижневий звіт про те, скільки часу Ви провели в iPhone.

Анімоджі тепер можна створювати самому (Memoji). Ви обираєте колір шкіри (є багато варіантів), волосся і т.д.

FaceTime отримав груповий режим.

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