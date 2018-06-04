WWDC 2018: Apple представляє новинки (ОНЛАЙН)

4 червня у каліфорнійському Сан-Хосе стартувала щорічна конференція Apple WWDC 2018.

На конференції WWDC 2018 Apple представляє усі новинки в сфері власного програмного забезпечення. Проте, можна сподіватися, що на цьому ж заході компанія покаже нові гаджети та інші пристрої.

Що представить Apple

iOS 12

Увесь “яблучний” світ чекатиме нову версію операційної системи iOS під номером 12. iOS 12 – це нові функції і технічні примочки для девайсів Apple.

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macOS 10.14

Оновлення ОС очікує і сімейство MacBook. Як і нова iOS, операційна система для макбуків зосередиться на виправленні недоліків і підвищенні продуктивності.

Siri

На оновлення Siri чекають багато хто з користувачів, але ніяких офіційних підтверджень того, що це трапиться на WWDC 2018, немає.

Гаджети

iPhone SE 2

На конференції можуть представити світові новий iPhone SE 2, який є прямим спадкоємцем моделі SE, випущеної два роки тому.

iPad Pro

Презентація оновленого iPad Pro – ймовірна подія. Apple планує представити два нових планшети з дисплеями на 11 і 12,9 дюйма відповідно.

MacBook

Постати перед світом можуть і нові моделі макбуків, наприклад, з лінійки Air, яку Apple пообіцяла відродити.

Нагадаємо, користувачі iPhone X знайшли недолік, через який смартфон заповнює пам’ять випадково зробленими скріншотами.